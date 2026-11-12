В Омске достроили жилой комплекс на две высотки

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На проспекте Королева в омских Нефтяниках завершено возведение нового жилого комплекса, состоящего из двух многоквартирных домов. О вводе в эксплуатацию объектов переменной этажности от 18 до 24 уровней с общим подземным этажом сообщили в департаменте архитектуры и строительства Омска.

Общая площадь объекта по адресу проспект Королева, 5/1, составляет 26,1 кв. метра. Первое здание включает 189 квартир, а также четыре офиса и 35 кладовых помещений. Вторая высотка рассчитана на 105 жилых помещений, дополненных двумя коммерческими офисами и 36 кладовыми зонами.

Суммарная площадь всех 294 квартир с учетом лоджий и балконов достигает 16,1 тыс. кв метра. Строительные работы выполнила компания ООО «Специализированный застройщик «Сибград Парк».