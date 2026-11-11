На Левобережье Омска все-таки начали строить новый ЖК

Фото: Omskinform.ru

На стройплощадке жилого комплекса «Прибрежный-2» в Омске появились рабочие и техника. Сегодня там можно заметить пару крано-манипуляторных установок, погрузчик и грузовик. Строители уже проводят земляные работы.

Судя по всему, на площадке началось возведение нового ЖК.

Напомним, в конце октября Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО «Финансово-строительная компания «Трест № 4» к департаменту строительства. Суд признал незаконным отказ чиновников в выдаче разрешения на строительство.

Спор касается земельного участка с кадастровым номером 55:36:110101:26130. С 2024 года застройщик получал отказ за отказом – всего их накопилось девять, и при каждом обращении чиновники ссылались на те или иные нарушения. В последний раз разрешение не выдали, сославшись на то, что рядом нет школ, больниц и детских садов. Суд, однако, рассудил иначе: создание социальной инфраструктуры для горожан – обязанность чиновников, а не застройщика.

Отдельным предметом разбирательства стал инфраструктурный взнос. Теперь девелоперы обязаны либо сами возводить социальные объекты, либо переводить в бюджет деньги на их строительство. «Трест № 4» взял на себя обязательство в 352 млн рублей, из которых 264 млн уже перечислил, но департамент архитектуры этот факт во внимание не принял.

Разрешительный документ мэрия должна была оформить в пятидневный срок после того, как решение вступит в законную силу. Однако как пояснили «Омск-информу» в департаменте архитектуры и градостроительства, разрешение на строительство компании пока так и не выдали.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Трест № 4» зарегистрировано в Омске и работает с 2006 года. Компания уже построила несколько домов по соседству с новой территорией.