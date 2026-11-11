В Омской области появится первая ветроэлектростанция

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Региональное Министерство энергетики и ЖКХ сообщило о планах по развитию возобновляемых источников энергии в Омской области. В регионе намерены возвести первый ветропарк, который будет включать до 48 ветроэнергетических установок.

– На территории Омской области уже действуют 3 солнечных электростанции. Сейчас прорабатывается возможность создания ветроэлектростанции мощностью до 300 МВт с использованием до 48 ветроэнергетических установок, – сообщили в ведомстве.

Перед началом проектных работ специалистам предстоит оценить ветровой потенциал территории. Для этих целей в Таврическом районе уже установили 120-метровую метеорологическую мачту. Оборудование позволит составить розу ветров, определить суточные и сезонные колебания, а также изучить особенности местного рельефа.

Цикл измерений скорости ветра займет от 8 до 12 месяцев. После завершения мониторинга специалисты перейдут к разработке проектной документации и строительству объекта.