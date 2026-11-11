Модный ресторан с мидиями в центре Омска оказался под угрозой закрытия

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Ресторан «Мидийное место» на улице Ленина оказался под угрозой выселения по решению суда. Арбитражный суд Омской области отказал ООО «Мидии Омск» в иске к собственнику здания – ООО «Кинэкс».

Конфликт между арендатором и владельцем недвижимости, известным омским предпринимателем Михаилом Курцаевым, разгорелся из-за помещения на первом этаже дома № 9 по улице Ленина. Пятилетний договор аренды стороны подписали в апреле 2025 года. Однако уже в мае 2026 года ООО «Кинэкс» направило уведомление об одностороннем отказе от исполнения соглашения и потребовало от ресторана освободить площадки, намереваясь использовать их самостоятельно.

Представители «Мидии Омск» попытались оспорить односторонний отказ в судебном порядке. 9 ноября суд признал действия арендодателя правомерными и полностью отказал истцу в удовлетворении требований.

Судебные разбирательства между компаниями на этом не завершены. В производстве Арбитражного суда Омской области находятся еще два иска ООО «Кинэкс» к ООО «Мидии Омск». Собственник добивается взыскания более 2 млн рублей задолженности по арендной плате за цокольный этаж, а также требует освободить самовольно занятые площади и выплатить сумму неосновательного обогащения.

Напомним, что ресторан «Мидийное место» должен был открыться в начале года. Но по факту заработал только в феврале из-за проблем с подключением отопления и вентиляции. Тот же «Кинэкс» в январе заявил, что система отопления выполнена без проекта, опломбировав систему вентиляции. Тогда обладателям франшизы ограничили доступ в помещение.