Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Модный ресторан с мидиями в центре Омска оказался под угрозой закрытия

Арбитраж признал правомерным расторжение договора аренды помещения на улице Ленина.
мидии

Ресторан «Мидийное место» на улице Ленина оказался под угрозой выселения по решению суда. Арбитражный суд Омской области отказал ООО «Мидии Омск» в иске к собственнику здания – ООО «Кинэкс».

Конфликт между арендатором и владельцем недвижимости, известным омским предпринимателем Михаилом Курцаевым, разгорелся из-за помещения на первом этаже дома № 9 по улице Ленина. Пятилетний договор аренды стороны подписали в апреле 2025 года. Однако уже в мае 2026 года ООО «Кинэкс» направило уведомление об одностороннем отказе от исполнения соглашения и потребовало от ресторана освободить площадки, намереваясь использовать их самостоятельно.

Представители «Мидии Омск» попытались оспорить односторонний отказ в судебном порядке. 9 ноября суд признал действия арендодателя правомерными и полностью отказал истцу в удовлетворении требований.

Судебные разбирательства между компаниями на этом не завершены. В производстве Арбитражного суда Омской области находятся еще два иска ООО «Кинэкс» к ООО «Мидии Омск». Собственник добивается взыскания более 2 млн рублей задолженности по арендной плате за цокольный этаж, а также требует освободить самовольно занятые площади и выплатить сумму неосновательного обогащения.

Напомним, что ресторан «Мидийное место» должен был открыться в начале года. Но по факту заработал только в феврале из-за проблем с подключением отопления и вентиляции. Тот же «Кинэкс» в январе заявил, что система отопления выполнена без проекта, опломбировав систему вентиляции. Тогда обладателям франшизы ограничили доступ в помещение.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Модный ресторан с мидиями в центре Омска оказался под угрозой закрытия

Арбитраж признал правомерным расторжение договора аренды помещения на улице Ленина.
мидии

Ресторан «Мидийное место» на улице Ленина оказался под угрозой выселения по решению суда. Арбитражный суд Омской области отказал ООО «Мидии Омск» в иске к собственнику здания – ООО «Кинэкс».

Конфликт между арендатором и владельцем недвижимости, известным омским предпринимателем Михаилом Курцаевым, разгорелся из-за помещения на первом этаже дома № 9 по улице Ленина. Пятилетний договор аренды стороны подписали в апреле 2025 года. Однако уже в мае 2026 года ООО «Кинэкс» направило уведомление об одностороннем отказе от исполнения соглашения и потребовало от ресторана освободить площадки, намереваясь использовать их самостоятельно.

Представители «Мидии Омск» попытались оспорить односторонний отказ в судебном порядке. 9 ноября суд признал действия арендодателя правомерными и полностью отказал истцу в удовлетворении требований.

Судебные разбирательства между компаниями на этом не завершены. В производстве Арбитражного суда Омской области находятся еще два иска ООО «Кинэкс» к ООО «Мидии Омск». Собственник добивается взыскания более 2 млн рублей задолженности по арендной плате за цокольный этаж, а также требует освободить самовольно занятые площади и выплатить сумму неосновательного обогащения.

Напомним, что ресторан «Мидийное место» должен был открыться в начале года. Но по факту заработал только в феврале из-за проблем с подключением отопления и вентиляции. Тот же «Кинэкс» в январе заявил, что система отопления выполнена без проекта, опломбировав систему вентиляции. Тогда обладателям франшизы ограничили доступ в помещение.

Больше по тегу - #суд
Рубрика - Общество