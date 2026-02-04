Раскрыта причина задержки открытия нового рыбного ресторана в Омске

Суд отказался удовлетворять иск ресторана.

Задержка с открытием ресторана «Мидийное место» связана с проблемами в подключении отопления и вентиляции. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Омской области.

По информации из материалов суда, ООО «Мидии Омск» разработал проект инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование). Проект также включал план канализации, обязательный для работы ресторана.

В начале июля «Мидийное место» направило проекты директору арендодателя ООО «Кинэкс» с просьбой согласовать их в течение трех рабочих дней. После этого срока компания направила заявку на подключение отопления. Арендодатель должен был передать ее в «Омск РТС», но никаких действий не предпринял.

– ООО «Кинэкс» 16.01.2026 в лице своих сотрудников произвело осмотр помещений, указав, что врезка в систему отопления выполнена без проекта и без согласования с собственником помещения, а также опломбировало задвижку на систему вентиляции ООО «Мидии Омск», расположенную в помещении, находящемся у ООО «Мидии Омск» в аренде, отключив ее, также ограничив доступ в данное помещение, путем установки замка и опечатывания двери помещения, – сказано в документе.

По мнению заявителя, ООО «Кинэкс» препятствует использованию помещения, ограничивая доступ к инженерным системам, что создает сложности для работы ресторана. Однако иск не был удовлетворен, поскольку суд не может оценивать обстоятельства, касающиеся сути материально-правовых требований истца.

Отметим, что омская компания ООО «Кинэкс» занимается арендой нежилых помещений и производством тепла. С сентября прошлого года ее учредителем является Максим Курцаев, сын омского предпринимателя Михаила Курцаева, владельца пиццерии «Кантанелло».