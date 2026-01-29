Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Рыбных мест на гастрокарте Омска становится все больше

Ресторан морепродуктов открывается в локациях Любинского проспекта

Сегодня, 29 января 2026 года, четверг, а значит, рыбный день. Телеграм-канал «Омский путеводитель» сообщает, что техническое открытие нового заведения известной сочинской сети «Мидийное место» состоится на следующей неделе.

Как и всякий общепит, новое заведение будет работать с полудня и до полуночи, в меню три вида мидий на выбор, свежие морские ежи, устрицы, салаты, паста, холодные и горячие закуски, горячие блюда, уха, том ям и рамен с морепродуктами. Также для гостей готовят большую винную карту.

