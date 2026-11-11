В Омске арестовали организаторшу жестокой расправы над студенткой

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области

Суд в Омске заключил под стражу жительницу Большереченского района, обвиняемую в покушении на убийство знакомой. 19-летней девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следствия она останется под арестом до 9 января следующего года.

По версии следствия, нападение произошло вечером 9 ноября возле зоопарка в Большеречье. Обвиняемая из-за личной неприязни несколько раз ударила ножом свою 17-летнюю знакомую. В это время находившаяся рядом подруга девушки снимала происходящее на камеру.

При этом, по неофициальной информации, полученной источниками «Омск-информа», нападение было заранее спланировано. Девушка якобы подготовила кухонный нож, а затем под предлогом встречи заманила знакомую в безлюдное место. Там она набросилась на подростка и нанесла ей 51 ножевое ранение. За происходящим на видео наблюдала 16-летняя подруга нападавшей.

Помощь пострадавшей пришла от очевидцев, которые услышали ее крики и вызвали полицию. Сама нападавшая попыталась скрыться до приезда правоохранителей, однако вскоре ее задержали.

После случившегося 17-летнюю девушку госпитализировали. Сейчас она находится в реанимационном отделении больницы. Несмотря на тяжелое состояние, вызванное значительной кровопотерей, медики не видят угрозы для ее жизни.

Тем временем следствие продолжает выяснять все обстоятельства нападения, устанавливать мотивы обвиняемой и собирать доказательства ее причастности к преступлению.