В Омске пьяный автомобилист, погубивший деда и внука, не смог смягчить приговор

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Омский областной суд оставил в силе приговор 65-летнему Козлову, осужденному по делу о смертельном ДТП. Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции. Мужчину признали виновным в пьяном вождении, которое привело к гибели двух человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Как следует из материалов дела, ДТП произошло 24 апреля 2026 года на перекрестке улиц Нефтезаводской и Энтузиастов. Козлов, находившийся за рулем «Тойоты-Спринтер», проехал на красный свет и наехал на двух мужчин – деда и внука. Они в этот момент меняли колесо на островке безопасности за перекрестком. В результате аварии один из них скончался на месте, а второй умер во время транспортировки в больницу.

Свою вину Козлов признал в полном объеме. Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, на два года и шесть месяцев он лишен права садиться за руль. Также с осужденного взыскали 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда: по 2 млн рублей родственникам каждого из погибших.

Суд согласился с решением районного суда, не став менять ни срок заключения, ни дополнительные ограничения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что омский «смотрящий» предстал перед судом за нападение с ножом и вымогательство.