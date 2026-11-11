В Омске энергетики по ошибке обесточили дом семьи участника СВО

Фото: Magnific.com

В Омске восстановили электроснабжение дома, в котором живет жена участника специальной военной операции. Помочь женщине удалось прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, поводом для проверки стало обращение омички в социальных сетях. Ситуацией занялась прокуратура Центрального округа. Выяснилось, что оснований для отключения электричества не было: энергетики по ошибке обесточили дом, относящийся к категории льготного жилья.

Самостоятельно решить проблему женщина не могла из-за состояния здоровья и необходимости присматривать за малолетним ребенком. После вмешательства прокуратуры подачу электроэнергии возобновили. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает, кто допустил ошибку.

По итогам проверки прокуратура также даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации. Если ее вину подтвердят, компанию могут привлечь к ответственности. Тем временем в доме семьи участника СВО вновь есть свет и тепло.