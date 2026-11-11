Детский омбудсмен высказался о нападении на студентку в Омской области

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После нападения на студентку в Большеречье уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина намерена разобраться в ситуации и проверить образовательное учреждение, с которым связаны участницы происшествия.

Как рассказала омбудсмен «Омск-информу», сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы, а прокуратура взяла дело на контроль.

– Мы, во-первых, направим запросы; во-вторых, должны получить определенную информацию, совместно с министерством образования будем проводить в том числе и проверку, – поделилась Степкина.

Напомним, что инцидент произошел вечером 9 ноября. По версии следствия, 19-летняя девушка заранее взяла кухонный нож и под предлогом встречи привела 17-летнюю знакомую в безлюдное место. Там она нанесла девушке 17 ножевых ранений. В это время ее подруга снимала происходящее на телефон.

Нападение удалось остановить благодаря прохожим, которые услышали крики о помощи и вызвали полицию. Подозреваемая попыталась скрыться, однако правоохранители вскоре задержали ее.

Пострадавшую с ножевыми ранениями госпитализировали. Сейчас 17-летняя девушка находится в реанимации детского стационара Омска. Ее состояние оценивается как тяжелое из-за значительной кровопотери, однако угрозы для жизни нет.

Отметим, что задержанная признала свою вину. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.