«Сидят и смеются»: появились подробности о девушках, напавших на сверстницу под Омском

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Блогер, освещающий проблемы женщин и детей, рассказал о травмах, которые получила девушка в результате нападения в Большеречье. По его сведениям, пострадавшая получила более 20 колото-резаных ранений. Повреждения зафиксировали на спине, плечах, кистях рук, бедре и голени.

Среди других травм – травматическая ампутация фаланги пальца правой руки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и паравертебральные гематомы. Кроме того, у девушки обнаружили ранения головы и шеи.

Также блогер опубликовал аудиозапись разговора с местными жительницами, которые знакомы как с нападавшими, так и с пострадавшей. По их словам, девушки употребляют наркотики, а свою сверстницу заманили на мост с помощью фейкового мужского аккаунта. Перед нападением они переписывались с ней от имени вымышленного мужчины.

– Они сидят в участке, смеются, думают, им ничего не будет, потому что они стоят на учете у психиатра-нарколога, – рассказали собеседницы блогера.

Напомним, нападение произошло вечером 9 ноября. По данным следствия, 19-летняя девушка из-за личной неприязни заранее взяла кухонный нож и заманила 17-летнюю знакомую в безлюдное место. Там она нанесла потерпевшей 17 ножевых ранений, а ее подруга снимала происходящее на телефон.

Довести задуманное до конца подозреваемой помешали случайные прохожие. Услышав крики о помощи, они вызвали полицию. Нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре ее задержали правоохранители.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Задержанная признала свою вину. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.