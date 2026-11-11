Любовный треугольник закончился кровавой расправой над школьницей под Омском

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В Омской области две школьницы напали на свою сверстницу. По словам читателей «Омск-информа», инцидент произошел в поселке Большеречье на мосту возле местного зоопарка. Информацию о происшествии подтвердили в правоохранительных органах.

Подростки поджидали девушку на улице после наступления темноты. Одна из нападавших достала нож и попыталась расправиться с пострадавшей, пока ее подруга снимала происходящее на телефон и подстрекала словами «Режь». Однако довести задуманное до конца школьницам не удалось.

Девушку с резаными ранами экстренно доставили в Омск на вертолете. Предварительно, причиной нападения могла стать ревность одной из подростков к своему парню.