Омск-информ
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·Происшествия·Магнит Комаров

Омским инспекторам выдали мощные вездеходы для погони за браконьерами

Три снегоболотохода помогут добираться до болот и тайги, где работают нарушители.
вездеход

Инспекторам по охране животного мира Омской области передали три снегоболотохода «Сибирские вездеходы». Об обновлении автопарка сообщили в пресс-службе ведомства.

Машины высокой проходимости нужны для рейдов по болотам, таежным лесам и заснеженным полям – именно в таких местах инспекторам и приходится работать.

– Надежная и проходимая техника – залог дальнейшей плодотворной работы наших инспекторов. Ведь от того, насколько быстро мы доберемся до места, зависит сохранность животного мира, – заявили в «Управлении по охране животного мира».

Новая техника, как рассчитывают в ведомстве, поможет на равных конкурировать с браконьерами, у которых тоже есть проходимые машины.

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·Происшествия·Магнит Комаров

Омским инспекторам выдали мощные вездеходы для погони за браконьерами

Три снегоболотохода помогут добираться до болот и тайги, где работают нарушители.
вездеход

Инспекторам по охране животного мира Омской области передали три снегоболотохода «Сибирские вездеходы». Об обновлении автопарка сообщили в пресс-службе ведомства.

Машины высокой проходимости нужны для рейдов по болотам, таежным лесам и заснеженным полям – именно в таких местах инспекторам и приходится работать.

– Надежная и проходимая техника – залог дальнейшей плодотворной работы наших инспекторов. Ведь от того, насколько быстро мы доберемся до места, зависит сохранность животного мира, – заявили в «Управлении по охране животного мира».

Новая техника, как рассчитывают в ведомстве, поможет на равных конкурировать с браконьерами, у которых тоже есть проходимые машины.

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Рубрика - Происшествия