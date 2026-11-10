Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области нашли похожего на скелет потерявшегося охотничьего пса

Хозяина убежавшего редкого животного ищут через соцсети.
собака

В Нововаршавском районе Омской области накануне, 9 ноября, местные жители подобрали собаку породы хортая борзая. Питомец сильно испуган и исхудал. Представители управления по охране животного мира отмечают, что из-за своей выносливости и скорости такие животные способны преследовать зверя на огромные расстояния и теряться.

– Это не просто собака, а редкий охотничий пес, который, скорее всего, очень далеко от дома и сильно напуган. Хортые – одни из самых быстрых и выносливых борзых, они могут уйти за зверем на десятки километров и потеряться, – рассказали специалисты.

Отметим, что потерявшийся пес мог сбежать от участников соревнований гончих по зайцу, которые проходили в начале месяца в Павлоградке. Расстояние между этими населенными пунктами составляет более 40 километров. Всех, кто располагает информацией о владельце животного, просят откликнуться.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области нашли похожего на скелет потерявшегося охотничьего пса

Хозяина убежавшего редкого животного ищут через соцсети.
собака

В Нововаршавском районе Омской области накануне, 9 ноября, местные жители подобрали собаку породы хортая борзая. Питомец сильно испуган и исхудал. Представители управления по охране животного мира отмечают, что из-за своей выносливости и скорости такие животные способны преследовать зверя на огромные расстояния и теряться.

– Это не просто собака, а редкий охотничий пес, который, скорее всего, очень далеко от дома и сильно напуган. Хортые – одни из самых быстрых и выносливых борзых, они могут уйти за зверем на десятки километров и потеряться, – рассказали специалисты.

Отметим, что потерявшийся пес мог сбежать от участников соревнований гончих по зайцу, которые проходили в начале месяца в Павлоградке. Расстояние между этими населенными пунктами составляет более 40 километров. Всех, кто располагает информацией о владельце животного, просят откликнуться.

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Рубрика - Общество