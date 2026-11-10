Омичи строят дома из того, что добыли сами

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С начала года жители региона заготовили 3 тыс. кубометров древесины для индивидуального жилищного строительства и капитального ремонта зданий. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, для этих целей граждане заключили 88 соответствующих договоров.

Объемы доступного ресурса напрямую зависят от категории заявителя и целей его получения. Собственники земельных участков с оформленными разрешениями на строительство могут раз в пять лет получить по 10 кубометров леса на корню, тогда как на капитальный ремонт разрешено заготавливать до 30 кубов один раз в 20 лет.

Отдельные условия предусмотрены для граждан, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий: им положено разовое выделение 175 кубометров древесины при условии учета в органах местного самоуправления.

Кроме того, на портале Госуслуг запущен специальный опрос для оценки действующей практики и сбора мнений граждан, уже имеющих опыт самостоятельной заготовки леса или планирующих ее в будущем.