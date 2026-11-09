В Омске показали, как изменится территория бывшего Агрегатного завода

Фото: 1901.рф

Стало известно, как будет выглядеть новый жилой комплекс, который возведут на месте Агрегатного предприятия в Омске. Эскизы представила компания «Толк.Запад».

ЖК получил название «19/01». Как отмечается на сайте девелопера, название отсылает к 1901 году – именно тогда основали Агрегатный завод, территорию которого теперь планируют застроить.

Новый комплекс будет состоять из пяти жилых высоток и образовательного пространства. Помимо этого, застройщик намерен обустроить подземный паркинг, озелененные общественные зоны и амфитеатр, который оборудуют под открытый кинотеатр.

Всего в ЖК войдут пять многоэтажек и образовательный кластер. Запроектирован также подземный паркинг, многоуровневое озеленение, амфитеатр – форум с уличным кинотеатром и т.д.

Напомним, что под новую застройку отведен участок в границах улиц Герцена, Октябрьской, Чернышевского и 5-й Армии. В конце августа департамент архитектуры и градостроительства согласовал документацию на строительство первого дома в составе комплекса. В нем предусмотрено 600 квартир, а высота здания будет варьироваться от 8 до 12 этажей. Согласно распоряжению мэрии, под застройку отведут 9 тыс. кв. метров. При этом общая площадь участка превышает 53 тыс. кв. метров. кв. метров.