В Омске закрывается один из магазинов популярного шоурума женской одежды

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В Омске прекратит работу один из магазинов женской одежды и обуви «Shopdaanna». Как сообщили в компании, закрывается точка шоурума, расположенная на улице Карла Маркса, 18.

– Наш филиал на Маркса, 18, закрывается! Нам очень тяжело далось это решение, но, к сожалению, это уже точно, – говорится в опубликованном сообщении.

Стоит отметить, что филиал на улице Карла Маркса будет открыт для посетителей до конца ноября. Остальные три магазина шоурума в Омске, как уточняется, пока закрывать не планируют.

Напомним, что омские торговые центры постепенно меняют привычный формат работы, превращаясь не только в места для покупок, но и в пространства для отдыха и развлечений.