Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Алексей Новиков

В Омске закрывается один из магазинов популярного шоурума женской одежды

В компании назвали это решение непростым.
Одежда

В Омске прекратит работу один из магазинов женской одежды и обуви «Shopdaanna». Как сообщили в компании, закрывается точка шоурума, расположенная на улице Карла Маркса, 18.

– Наш филиал на Маркса, 18, закрывается! Нам очень тяжело далось это решение, но, к сожалению, это уже точно, – говорится в опубликованном сообщении. 

Стоит отметить, что филиал на улице Карла Маркса будет открыт для посетителей до конца ноября. Остальные три магазина шоурума в Омске, как уточняется, пока закрывать не планируют.

Напомним, что омские торговые центры постепенно меняют привычный формат работы, превращаясь не только в места для покупок, но и в пространства для отдыха и развлечений.

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·Экономика/Бизнес·Алексей Новиков

В Омске закрывается один из магазинов популярного шоурума женской одежды

В компании назвали это решение непростым.
Одежда

В Омске прекратит работу один из магазинов женской одежды и обуви «Shopdaanna». Как сообщили в компании, закрывается точка шоурума, расположенная на улице Карла Маркса, 18.

– Наш филиал на Маркса, 18, закрывается! Нам очень тяжело далось это решение, но, к сожалению, это уже точно, – говорится в опубликованном сообщении. 

Стоит отметить, что филиал на улице Карла Маркса будет открыт для посетителей до конца ноября. Остальные три магазина шоурума в Омске, как уточняется, пока закрывать не планируют.

Напомним, что омские торговые центры постепенно меняют привычный формат работы, превращаясь не только в места для покупок, но и в пространства для отдыха и развлечений.

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Рубрика - Экономика/Бизнес