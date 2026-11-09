Основателю «Мостовика» снова грозит банкротство из-за долга в 471 млн рублей

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Основателя и бывшего гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова вновь пытаются признать банкротом. Соответствующее заявление 6 ноября направила в Арбитражный суд Омской области межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области. Налоговая служба требует взыскать с бывшего руководителя предприятия 471 млн рублей.

Как пояснили РБК Омск в Арбитражном суде Омской области, саратовская инспекция подает заявления о банкротстве омских должников в рамках централизованной работы ФНС по взысканию задолженности.

Основатель «Мостовика» Олег Шишов выступал поручителем по банковским кредитам предприятия, среди которых был и заем Росбанка, выданный в 2011 году. К февралю 2014 года обязательства компании перед банками, как сообщал Шишов, достигли 40 млрд рублей. В апреле предприятие обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом.

После прекращения выплат по кредитам «Мостовиком» банки предъявили финансовые требования непосредственно к Шишову как к поручителю. В пользу Росбанка с него взыскали 711,6 млн рублей – соответствующее решение Кировский районный суд Омска вынес осенью 2014 года. 5 июня 2015 года банкротом признали и само предприятие.

Сам Олег Шишов получил статус банкрота в ноябре 2019 года. Основанием стало заявление налоговой инспекции Советского округа Омска. Кредиторы предъявили ему требования на 16,35 млрд рублей, причем больше половины этой суммы – свыше 8,9 млрд рублей – требовал Альфа-Банк. За время процедуры, завершившейся в декабре 2020 года, удалось выплатить кредиторам около 427 тыс. рублей. Остальную часть долгов суд списал, сохранив за ФНС право взыскать еще около 477 млн рублей.