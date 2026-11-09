У омской теплоснабжающей компании резко ухудшилось финансовое положение

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Стало известно о резком ухудшении показателя стоимости чистых активов АО «Омск РТС». Согласно опубликованной отчетности на федеральном ресурсе, на 30 сентября он достиг отрицательного значения в 2,04 млрд рублей.

При этом еще в конце июня активы компании оценивались в 1,32 млрд рублей. Тенденция к снижению прослеживается с весны 2025 года. Причины сложившейся ситуации не уточняются.

Отметим, что чистые активы представляют собой разницу между совокупной стоимостью имущества, денежных средств и других активов предприятия и его долгами. Этот показатель позволяет оценить, какая сумма останется у компании после реализации всего имущества и полного расчета с кредиторами.

Несмотря на это, выручка АО «Омск РТС» с 2021 года ежегодно увеличивается. По итогам прошлого года она составила около 14,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании остается отрицательной с 2022 года. В прошлом году размер чистого убытка достиг примерно 1,1 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что основателю «Мостовика» снова грозит банкротство из-за долга в 471 млн рублей.