Омичам пообещали солидную надбавку к зарплате

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В Госдуме анонсировали повышение зарплат для работников федеральной бюджетной сферы. Как сообщила глава комитета по труду Элеонора Кавшар, с 1 января 2027 года выплаты прибавят медикам, педагогам, ученым и работникам культуры. С октября индексация доберется до силовиков и чиновников.

– Увеличение на 6,8 % с 1 января коснется тех, кто трудится в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры, – пояснила Кавшар РИА Новости.

Вслед за ними с октября 2027 года оклады поднимут на 4 % госслужащим, прокурорам, сотрудникам СК и судьям. Параллельно властям предстоит перетряхнуть систему выплат для персонала госорганов, не имеющего статуса госслужащих. Им урежут премию за сложность, но поднимут гарантированный базовый оклад.

– Планируется, например, увеличить в среднем в два раза месячные должностные оклады, обеспечивать надбавку за выслугу лет уже после первого года работы, а не после трех лет, как это происходит сейчас, – уточнила парламентарий.

Достаться может и коммерческому сектору. В Госдуме хотят обязать частные компании ежегодно поднимать зарплаты на уровень инфляции либо компенсировать это дополнительным медицинским обслуживанием, расходами на спортивные занятия, профессиональными тренингами и различными премиями.