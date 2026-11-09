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·Общество·Мария Филимонова

На подсветку омского метромоста заложили 6,2 миллиона рублей

Подрядчику предстоит следить за исправностью светового оборудования и сетей электроснабжения.
метромост

Управление дорожного хозяйства Омской области объявило торги на техническое обслуживание подсветки метромоста. Максимальная цена годового контракта составляет 6,2 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит следить за исправностью светового оборудования и сетей электроснабжения с 24 декабря 2026 года по 23 декабря 2027 года. В обязанности исполнителя войдут еженедельные осмотры системы, ежемесячная мойка и протяжка крепежей, а также сезонная ревизия шкафов управления дважды в год.

Система подсветки включает 14 режимов работы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 ноября, а победителя торгов определят 17 ноября.

Ранее стало известно, кто будет осуществлять комплексное обслуживание метромоста.

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·Общество·Мария Филимонова

На подсветку омского метромоста заложили 6,2 миллиона рублей

Подрядчику предстоит следить за исправностью светового оборудования и сетей электроснабжения.
метромост

Управление дорожного хозяйства Омской области объявило торги на техническое обслуживание подсветки метромоста. Максимальная цена годового контракта составляет 6,2 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит следить за исправностью светового оборудования и сетей электроснабжения с 24 декабря 2026 года по 23 декабря 2027 года. В обязанности исполнителя войдут еженедельные осмотры системы, ежемесячная мойка и протяжка крепежей, а также сезонная ревизия шкафов управления дважды в год.

Система подсветки включает 14 режимов работы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 ноября, а победителя торгов определят 17 ноября.

Ранее стало известно, кто будет осуществлять комплексное обслуживание метромоста.

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Рубрика - Общество