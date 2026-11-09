Стало известно, сколько омичей зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц

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Эксперты РИА Новости опубликовали свежий рейтинг регионов России по уровню и распределению зарплат. Омская область заняла в исследовании 43-е место, расположившись в середине общероссийского списка.

По данным аналитиков, лишь 2,6 % работающих граждан получают ежемесячно свыше 200 тысяч рублей. При этом более трети жителей – 36,5 % – зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц. Типовой диапазон средних доходов для большинства омичей составляет от 37 до 83 тысяч рублей.

Возглавил тройку лидеров Чукотский автономный округ, где зарплатой выше 200 тысяч рублей могут похвастаться 42 % работников. За ним следуют Магаданская область (28,4 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2 %).

В аутсайдерах оказались Чеченская Республика, Ингушетия и Калмыкия. В этих субъектах доля высокооплачиваемых специалистов не превышает 0,7 %, а в Ингушетии свыше 72 % трудящихся зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Омская область провалилась в рейтинге доступности жилья.