На ремонт моста через реку под Омском выделят 5,2 млн рублей

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В Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко выделят 5,2 миллиона рублей на восстановление деревянного моста через реку Бергамак. Переправа расположена на подъезде к деревне Алексеевке от трассы Омск – Муромцево – Седельниково.

Еще свыше 3,5 миллиона рублей из областного бюджета перераспределили на организацию автобусных перевозок жителей в 2026 году. По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку на транспортное обслуживание получат семь районов региона.

Средства на перевозки распределят между Азовским немецким национальным, Знаменским, Одесским, Павлоградским, Полтавским, Тевризским и Шербакульским районами. Выделенное финансирование позволит сохранить регулярные маршруты и улучшить доступность отдаленных сел.