Омичи в январе будут отдыхать больше, чем работать

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Омичей, как и всех россиян, в начале 2027 года ожидают рекордные новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней. Праздничный отдых стартует в четверг, 31 декабря, и завершится 10 января 2027 года. График переноса выходных дней уже официально утвержден постановлением Правительства РФ.

Согласно решению Минтруда РФ нерабочую субботу, 2 января, перенесли на пятницу 5 ноября, а воскресенье, 3 января, – на четверг, 31 декабря. Благодаря этому в первом месяце нового года количество дней отдыха (16) превысит число рабочих (15).

При этом предновогодняя рабочая неделя для сотрудников на пятидневке окажется трехдневной – с 28 по 30 декабря, однако среда, 30 декабря, останется полным рабочим днем.

Первым официальным трудовым днем в 2027 году станет понедельник, 11 января. Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей или сменным графиком итоговое количество смен и дней отдыха в январе будет рассчитываться отдельно.