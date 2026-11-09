Омских дорожников перевели на зимний режим работы

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Дорожные службы Омска и сотрудники окружных ДЭУ полностью перешли на осенне-зимний режим работы. О готовности городской инфраструктуры к смене сезонов и заморозкам сообщил мэр Сергей Шелест.

Сейчас коммунальщики ежедневно очищают прибордюрные зоны от опавшей листвы и смытой дождем грязи, а также продолжают прометание проезжей части. Такая обработка помогает улучшить видимость разметки и разгоняет лужи, не давая воде замерзать на асфальте при ночных минусовых температурах.

– Сейчас дороги при необходимости уже обрабатывают противогололедными материалами. Например, прошедшей ночью для предотвращения образования наледи дорожные службы городского УДХБ обрабатывали мосты и путепроводы, – отметил Шелест.

Параллельно с противогололедными мерами рабочие УДХБ моют дорожные ограждения, очищают от мусора остановки и санитарные площадки.

Кроме того, в городе продолжается озеленение: перед наступлением холодов специалисты высаживают деревья, кустарники и подготавливают к зимовке ландшафтные композиции из многолетников.