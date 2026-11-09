«Газпром межрегионгаз Омск» получил более 1,12 млн обращений абонентов

Фото: "Газпром межрегионгаз Омск"

За десять месяцев 2026 года жители Омской области направили поставщику газа свыше миллиона запросов через дистанционные сервисы. Большинство из них касалось передачи показаний приборов учета.

Для передачи показаний счетчиков за этот период поступило около 1,05 млн обращений. Абоненты использовали «Личный кабинет» и сервис «Передача показаний» на сайте компании, телефонного голосового помощника и СМС-сервис.

Еще более 19 тыс. обращений были связаны с другими вопросами газоснабжения. Жители региона уточняли суммы начислений в квитанциях, сроки поверки и опломбировки счетчиков, а также сообщали об изменениях на лицевых счетах, влияющих на размер платы. Для этого они обращались через «Личный кабинет», «Интернет-приемную», форму «Онлайн-заявка» на сайте, сообщения в сообществе компании во «ВКонтакте» и электронную почту абонентских участков.

– Дистанционные сервисы востребованы, поскольку позволяют оперативно решать вопросы по газоснабжению. В частности, популярен «Личный кабинет»: через него мы получили почти полмиллиона обращений. Сейчас сервисом пользуются более 116 тыс. абонентов, а с начала года число зарегистрированных пользователей увеличилось на 9 %, – рассказала начальник отдела расчетов с населением ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Кроме того, в Единый центр предоставления услуг, который обслуживает потребителей независимо от адреса проживания, поступило более 51 тыс. звонков. Ежедневно с операторами центра связывались около 300 человек.