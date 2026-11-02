«Газпром межрегионгаз Омск» начал подготовку к поставкам газа на 2027 год

Фото: "Газпром межрегионгаз Омск"

В Омской области началась договорная кампания с юридическими лицами на поставку природного газа в следующем году. Большинство соглашений с промышленными предприятиями заключают на несколько лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» планирует оформить более 2,7 тысячи договоров с производственными потребителями. Из них свыше 2,3 тысячи – многолетние соглашения с промышленными предприятиями, рассчитанные на срок до пяти лет. Еще более 360 договоров предстоит заключить с теплоснабжающими и бюджетными организациями. Их действующие соглашения заканчиваются в декабре 2026 года.

По словам начальника отдела реализации газа производственным потребителям компании Сергея Дедова, на данный момент с промышленными предприятиями уже заключили 2320 договоров. Для ускорения процесса поставщик использует электронный документооборот и цифровую подпись.

Среди крупнейших потребителей природного газа в регионе – АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», АО «Омскшина», ПО «Полет» и АО «Тепловая компания». На эти организации приходится более 67% объема газа, реализуемого производственным потребителям Омской области.

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и обеспечивает поставки природного газа всем категориям потребителей региона.