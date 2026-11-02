В омской канализации нашли «загадку»

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Специалисты Омского водоканала при устранении засора на канализационном коллекторе на улице Челюскинцев, 83а, обнаружили в трубе автомобильный бампер. Находку извлекли из системы водоотведения во время ремонтных работ.

– Специалисты Омского водоканала извлекли из трубы автомобильный бампер. Как он там оказался – загадка, – рассказали в водоканале.

В компании отметили, что подобный крупногабаритный мусор попадает в сети не впервые: ранее бригады уже доставали из канализации автомобильные покрышки, мебель, предметы одежды и продукты питания. При этом до 90 % всех коммунальных инцидентов на линиях происходит из-за сброса нерастворимых отходов, которые блокируют движение стоков и выводят из строя оборудование.

Представители предприятия напомнили, что городская система водоотведения не предназначена для утилизации бытового мусора. В унитаз категорически запрещено смывать влажные салфетки, средства гигиены, остатки пищи, наполнители для туалетов домашних животных, а также строительные и твердые отходы. Соблюдение правил эксплуатации позволяет сохранить стабильную работу инженерных сетей и избежать аварийных ситуаций.