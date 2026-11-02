Известная в Омске сеть супермаркетов закрыла свой интернет-магазин

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С 1 ноября онлайн-магазин торговой сети «Ярче» прекратил свою работу во всех регионах присутствия, включая Омск. Уведомление об остановке сервиса появилось на официальной странице самого интернет-магазина.

При этом супермаркеты сети в городе продолжают функционировать. Тем временем в социальных сетях стали появляться сообщения о закрытии физических точек бренда в других регионах страны, а сотрудники компании заявляют о предстоящих сокращениях штата. Однако официальной информации о сокращении сети пока не поступало.

Напомним, основанная в Томске торговая сеть вышла на рынок Омска в 2021 году. По данным электронных карт, на сегодняшний день в регионе насчитывается 146 филиалов компании.