Omskinform.ru

В 2027 году в Омске появятся три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Маршрут № 40 свяжет Левый берег и Нефтяники: автобусы поедут от «СТЦ «Мега» до остановки «Улица Стрельникова». Маршрут № 76 проложат от «Стройплощадки 111 (Автоколонны 1251)» в Старом Кировске до «Бауцентра (Пожарной части)» в районе Чкаловского поселка, сообщает NGS55.RU.

Еще один маршрут, № 75, будет ходить между «ПО «Иртыш» и «Заводом Металлист» и станет альтернативой маршруту № 69, который следует от «Улицы Стрельникова» до «ПО «Иртыш». О маршруте № 75 ранее сообщил мэр Сергей Шелест. Существующие городские маршруты в будущем году отменять не планируют.