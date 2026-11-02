Омское пассажирское предприятие ждет крупный ремонт

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Руководство АО «Пассажирское предприятие № 8» направит свыше 8 миллионов рублей на капитальный ремонт кровли в производственном подразделении по адресу: улица Нефтезаводская, 40. Строителям предстоит привести в порядок покрытие общей площадью 5400 квадратных метров на здании главного корпуса, где размещаются ремонтно-механические мастерские и зоны техобслуживания транспорта.

Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что масштабные работы позволят существенно улучшить условия труда для сотрудников автотранспортного предприятия, а также повысить общую эффективность и качество их работы.

Все работы на объекте должны завершиться до конца текущего года, при этом подрядная организация обязана предоставить пятилетнюю гарантию качества на новое покрытие.