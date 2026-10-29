«Пока проверят 50 человек»: омич пожаловался на контролеров в утренних автобусах

пресс-служба мэрии Омска

В Омске объяснили, почему контролеры проверяют оплату проезда на остановках в утренние часы пик. Поводом стала жалоба местного жителя, которого возмутило, что автобусы задерживаются, пока сотрудники проверяют билеты у десятков пассажиров, спешащих на работу.

— Почему по утрам, когда люди спешат и едут на работу, на остановках проходят проверки проездных билетов? Мы не на экскурсии. Многие люди торопятся! Автобус стоит и ждет, пока 40–50 человек проверят. И это в нерабочее время, – обратился омич в департамент транспорта.

В ведомстве пояснили, что контролеры вправе проверять оплату проезда непосредственно на остановках. При этом график таких проверок определяет перевозчик, обслуживающий конкретный маршрут.

— Передвижение контролеров по салону при досмотре во время движения транспорта небезопасно. С целью сокращения времени задержки транспортных средств с пассажирами на ООТ для проведения контрольного мероприятия, в случае выявления в салоне транспортного средства пассажира, уклоняющегося от оплаты проезда, данный пассажир приглашается контролерами в отдельно стоящее на остановке общественного транспорта транспортное средство для составления материала об административном правонарушении. Организация проверок пассажиров на предмет оплаты проезда с составлением материала об административном правонарушении во время движения транспортного средства по маршруту не представляется возможной, – добавили в администрации города Омска.