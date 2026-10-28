Омичам дали неутешительный ответ на жалобы о нехватке автобусов

Omskinform.ru

Омичи массово жалуются на проблемы с общественным транспортом в соцсетях. Горожане отмечают, что в час пик невозможно уехать из центра на Левый берег с остановок «Дом туриста», «Госпиталь» и «Маяковского», а автобусы № 24 и № 64 приходят переполненными. С аналогичными трудностями пассажиры сталкиваются на маршрутах № 109 и № 323.

– Сегодня долго ждали, всего 2 маршрута 24 и 64, ждали, кое-как впихнулись, и то не все, проехали 2 метра, автобус сломался... Слушайте, неужели нельзя решать этот вопрос, скоро зима, холодно стоять, – написал омич в соцсетях.

В администрации Омска заявили, что добавить машины на популярные направления сейчас нет возможности из-за отсутствия свободных резервов.

– Увеличить количество муниципального подвижного состава по городским маршрутам не представляется возможным по причине того, что весь муниципальный подвижной состав распределен по действующим маршрутам. При этом на маршрутах № 24 и № 110 планируется организовать автобусы-гармошки, что позволит разгрузить востребованные направления, – ответили в мэрии.

Что касается маршрута № 323, там признали недовыпуск транспорта из-за дефицита кадрового состава.

– В настоящее время на ряде городских маршрутов, в том числе и на маршруте № 323, отмечается недовыпуск транспортных средств в линию, что обусловлено неукомплектованностью маршрутов водительским составом. К сожалению, решить вопрос нехватки кадров за один день невозможно, – прокомментировали в городской администрации.

Ранее омичи потребовали возобновить популярный автобусный маршрут № 28, связывавший микрорайон Прибрежный с площадью Победы. Однако, как заявили в мэрии, вернуть транспорт невозможно из-за нехватки водителей.