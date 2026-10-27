Омичи требуют вернуть популярный автобус

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Омичи снова потребовали возобновлять популярный автобусный маршрут № 28, связывавший микрорайон «Прибрежный» с Площадью Победы. С соответствующей просьбой к мэру Сергею Шелесту в соцсетях обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на проблемы с транспортом.

В администрации города дали неутешительный ответ, заявив, что пустить автобусы по данному направлению в ближайшее время не получится.

– Возобновление маршрута № 28 в ближайшее время не планируется из-за нехватки водительского состава, – прокомментировали ситуацию в мэрии Омска.

Отметим, что жители Левобережья не первый раз требуют вернуть маршрут № 28. Омичи отмечают, что на остановках постоянно собираются огромные толпы, а действующий транспорт не справляется с пассажиропотоком.