Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска часть исторической гостиницы продают со скидкой

Мэрия предпримет очередную попытку продать подвальный этаж бывшей гостиницы «Россия».
Гостиница Россия

Городской департамент имущественных отношений объявил аукцион по продаже муниципального помещения, находящегося в подвале дома № 2/18 на углу улиц Ленина и Партизанской. подвальное помещение является частью объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Россия».

Площадь лота составляет 871,9 кв. м, а стартовая стоимость коммерческой недвижимости определена в 50,3 млн рублей. Проведение торгов запланировано на 17 декабря.

Само здание было возведено в 1905–1907 годах по проекту и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Ранее в этих подвальных площадях долгое время работало популярное кафе «Подвальчик», однако после его закрытия городские власти неоднократно безуспешно пытались сдать площади в аренду или продать.

Отметим, что ценник на объект заметно снизился. Еще на весенних и летних торгах за него рассчитывали получить не менее 66,3 млн рублей.

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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска часть исторической гостиницы продают со скидкой

Мэрия предпримет очередную попытку продать подвальный этаж бывшей гостиницы «Россия».
Гостиница Россия

Городской департамент имущественных отношений объявил аукцион по продаже муниципального помещения, находящегося в подвале дома № 2/18 на углу улиц Ленина и Партизанской. подвальное помещение является частью объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Россия».

Площадь лота составляет 871,9 кв. м, а стартовая стоимость коммерческой недвижимости определена в 50,3 млн рублей. Проведение торгов запланировано на 17 декабря.

Само здание было возведено в 1905–1907 годах по проекту и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Ранее в этих подвальных площадях долгое время работало популярное кафе «Подвальчик», однако после его закрытия городские власти неоднократно безуспешно пытались сдать площади в аренду или продать.

Отметим, что ценник на объект заметно снизился. Еще на весенних и летних торгах за него рассчитывали получить не менее 66,3 млн рублей.

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Рубрика - Общество