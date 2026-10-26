Бывший вице-мэр Омска неожиданно стал владельцем компании по производству яиц

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В минувшую среду, 21 октября, бывший заместитель мэра Омска Денис Денежкин стал единственным владельцем ООО «Литан», зарегистрированного в Азовском районе Омской области. В этот день в составе учредителей компании произошли изменения.

До этого единственным владельцем компании был Виктор Храпов, которому принадлежали все 100% уставного капитала. После смены собственника компания полностью перешла Денежкину. При этом номинальная стоимость доли нового владельца - 10 тыс. рублей, однако сумма сделки остается неизвестной.

Отметим, что «Литан» работает в сфере пищевого производства. В числе ее основных направлений – выпуск прочих пищевых продуктов. Судя по опубликованным декларациям соответствия, предприятие производит в том числе меланж, яичный белок и желток.

В прошлом году компания заработала 1,67 млн рублей выручки, следует из бухгалтерской отчетности, а чистая прибыль предприятия составила 244 тыс. рублей.

Напомним, что в разные годы Денис Денежкин занимал пост заместителя мэра Омска, возглавлял департамент имущественных отношений, Медицинский информационно-аналитический центр и «Агрохолдинг Дружино». В 2021 году он прошел процедуру банкротства.