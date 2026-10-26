Пострадавшим от атаки БПЛА продавцам Ozon в Омске дадут налоговую отсрочку

Омские предприниматели и компании, торгующие на маркетплейсе Ozon и пострадавшие в результате атак беспилотников на логистическую инфраструктуру, получат налоговые льготы. О мерах поддержки сообщили в УФНС России по Омской области.

Налоговые послабления распространяются на бизнес, чей ущерб от атак с августа 2026 года превысил 5 % от доходов за 2025 год, а также на новые организации и ИП, зарегистрированные после 1 декабря 2025 года (для них соотношение ущерба к выручке не учитывается).

Пострадавшим автоматически продлят на 12 месяцев сроки уплаты основных налогов и страховых взносов, предоставив возможность погашать задолженность равными частями в течение года. Кроме того, до 31 декабря 2026 года в отношении них приостановят выездные налоговые проверки.

Подавать заявления не нужно: списки пострадавших продавцов формирует ООО «Интернет Решения» и передает в ФНС.

Напомним, вечером 24 октября омский логистический центр Ozon подвергся атаке БПЛА. После временных ограничений работа сервиса и возможность оформления заказов для жителей Омска были восстановлены.