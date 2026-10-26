В Омске на территории известного молокозавода открыли хостел на 500 человек

Фото: omskinform.ru

В Омске на территории молочного завода «ВНИМИ-Сибирь» на улице Красный Путь, 163, работает гостиница. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.

Согласно описанию, помещение площадью 2,2 тыс. кв. метров предлагается в аренду за 200 тыс. рублей в месяц. Объект обозначен как гостиница или хостел и рассчитан на размещение до 500 человек при использовании двухъярусных кроватей. Он ориентирован на работу с организациями, а стоимость проживания устанавливается по договоренности.

Здание расположено примерно в 20 минутах от нефтезавода, КПП №44 и улицы Волгоградской. На территории действует электронная пропускная система. Постояльцам также доступны бесплатные прачечная и парковка для любого вида транспорта. Кроме того, в здании можно организовать питание для нескольких сотен человек. Для иностранных граждан заявлены бесплатная регистрация в ФМС и помощь в оформлении патентов на работу.

При этом размещение по этому адресу ведется уже несколько лет. В открытых справочниках на втором этаже здания значится хостел «Редвэй», отзывы о котором датируются еще маем 2023 года. Согласно описанию объекта, он ориентирован в том числе на сотрудников предприятий и командированных.