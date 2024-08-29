Там прекратят выпускать сметану и творог, но продолжат делать сливочное масло и сухое молоко.
Чиновники министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области встретились с руководителями ООО «МСК «Тюкалинский» и ООО «ВНИМИ-Сибирь». Власти и промышленники договорились, что завод «ВНИМИ-Сибирь» в Омске продолжит работу.
– Продукция под торговой маркой «ВНИМИ-Сибирь» с 1 сентября будет производиться на производственной площадке ООО «МСК «Тюкалинский». При этом завод бывшей торговой марки «ВНИМИ-Сибирь» не прекратит свою деятельность, на нем продолжат выпускать сливочное масло и сухое молоко, – сообщил в своем ТГ-канале глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа.
Напомним, три недели назад бренд «ВНИМИ-Сибирь» стал собственностью маслосыркомбината «Тюкалинский». Завод, расположенный на Красном Пути в Омске, планировалось закрыть с 1 сентября. Однако в итоге завод просто прекратит выпускать молоко, кефир, сметану, творог и др. продукты.