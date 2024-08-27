Маслосырзавод «Тюкалинский» приобрел и намерен использовать бренд «ВНИМИ-Сибирь». Производственные мощности покупателю не нужны.

В ближайшее время в Омске официально станет на одно крупное молочное производство меньше. По данным «Омск-информа», три недели назад молочный завод «ВНИМИ-Сибирь» перешел в собственность маслосыркомбината «Тюкалинский». Последний три года назад поглотил и другое крупное производство – ООО «Лузинское молоко», выпускающее продукцию под торговой маркой «Лузинская крыночка».

Как пояснил «Омск-информу» бывший совладелец «ВНИМИ-Сибирь» на условиях анонимности, история с продажей предприятия весьма запутанная. По его словам, комбинату «Тюкалинский» перешел только бренд – покупатель намерен производить молочку на своих мощностях в Тюкалинске. Завод, расположенный на Красном Пути в Омске, официально прекратит существование с 1 сентября.

– Я не в курсе дел компании уже 10 лет. Продажа производства – дело темное. Насколько мне известно, маслосырокомбинату «Тюкалинский» продали только бренд. Покупателю не нужны мощности «ВНИМИ», хватает своих. От самого завода давно ничего не осталось, – рассказал бывший учредитель. – Жалко, конечно. Молочка у них всегда была хорошая. С 1 сентября завод окончательно перестанет работать.

Учредитель и директор «ВНИМИ-Сибирь» Сергей Кулишкин отказался раскрывать подробности сделки, сославшись на то, что не общается на эти темы по телефону.

– Знаете, мы не разговариваем с незнакомыми людьми по телефону на такие темы. Спасибо за звонок, – сказал Кулишкин и положил трубку.

Остается неясным, кому достанутся производственные мощности «ВНИМИ-Сибирь» на Красном Пути, напротив Омского государственного аграрного университета.