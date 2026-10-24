150 тонн молока в сутки: инвестор молочного завода в Омске раскрыл цифры

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Компания «Мол Фрост» обнародовала подробности строительства предприятия по глубокой переработке молока в Омске. Завод разместят на левобережной площадке ОЭЗ «Авангард».

Строительство стартует в 2027 году, выпуск продукции намечен на вторую половину 2028-го, а на полную мощность завод должен выйти к 2030 году. По данным инвестора, ежесуточно завод будет принимать 150 тонн сырья. Ежегодный выпуск продукции оценивается в 58 млн упаковок, а закупки молока у хозяйств региона достигнут 46,8 тыс. тонн в год – это около 1,8 млрд рублей.

Рабочих мест появится 280: 118 на самом предприятии и примерно 160 в партнерской сбытовой сети.

После выхода на проектную мощность отчисления в бюджеты всех уровней, как ожидается, составят 84 млн рублей ежегодно, включая 40 млн в консолидированный бюджет региона.