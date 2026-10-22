Омский завод с поставками на индийскую АЭС получил нового совладельца

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Саровское АО «ЗЭО Энергопоток» приобрело 49 % уставного капитала омского «Армамаша». Соответствующая информация появилась на портале «Руспрофиль».

Основное направление деятельности компании – производство трубопроводной арматуры с характеристиками, которые разрабатываются с учетом требований заказчиков. Предприятие поставляет свою продукцию примерно на семь атомных электростанций, в том числе на Нововоронежскую и Белорусскую АЭС, а также на АЭС Руппур в Бангладеш и Куданкулам в Индии.

АО «ЗЭО Энергопоток» было создано в 2015 году. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 82 млн рублей. За четыре года штат организации также вырос: среднесписочная численность сотрудников увеличилась с 18 до 51 человека.

При этом Саровский завод энергетического оборудования ведет схожую деятельность. На предприятии работает 280 человек, а чистая прибыль по итогам прошлого года превысила 1,8 млрд рублей.

Развивать производство трубопроводной арматуры для тепловых и атомных электростанций на заводе начали в 2011 году. Тогда была запущена первая очередь проекта. В перечне поставок предприятия также указаны атомные электростанции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске планируют построить новый крупный завод.