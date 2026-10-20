В Омской области может появиться производство премиальной фольги

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В Омской области может появиться завод по выпуску фольги для тиснения, востребованной в полиграфии, производстве упаковки и сувенирной продукции. Предприятие планируют оснастить технологиями глубокой переработки полимеров и металлов. Оно будет выпускать горячую и холодную фольгу различных цветов и текстур.

Новый комплекс позволит обеспечить российских производителей отечественным сырьем и сократить зависимость от импортных поставок.

– Омская область обладает колоссальной сырьевой базой для реализации проекта. Завод может закрыть дефицит критически важных материалов для наших типографий и упаковочных производств, снизив себестоимость местной продукции. А наша задача как агентства – снять с предпринимателя все административные риски: от подбора участка до подключения к сетям и получения налоговых льгот, – заявила генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Светлана Баженова.

Проект реализуют в рамках работы региональных властей по привлечению инвестиций и развитию промышленности. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко Агентство развития и инвестиций региона предлагает потенциальному инвестору готовое решение для запуска производства под ключ.

Предполагается, что завод сможет выпускать около 5 тыс. кв. м продукции в год. Объем вложений оценивается в 200 млн рублей, а расчетный срок окупаемости составит семь лет. На предприятии планируют создать 20 рабочих мест для инженеров и технологов высокой квалификации.

Для размещения производства подготовили 10 земельных участков. Инвесторам также предлагают налоговые льготы: резиденты преференциальной зоны смогут на 10 лет освободиться от транспортного налога и налога на имущество, а на пять лет – от земельного налога и налога на прибыль организаций.

Кроме того, для реализации проекта предусмотрены льготные займы Фонда развития промышленности под 3–5 % годовых и субсидии для участников промышленных кластеров.

Напомним, ранее сообщалось, что омский художник планирует открыть завод по производству собственных красок.