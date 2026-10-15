В Омске появился новый рыбный завод с зерновым прошлым владельца

Предприятие займется торговлей рыбой, переработкой и консервированием морепродуктов.

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В минувший вторник, 13 октября, в Омске зарегистрировали компанию «Рыбоперерабатывающий завод Омский». Сведения об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно открытым данным, предприятие будет работать на улице 2-й Раздольной, 2а. Основными направлениями его деятельности станут розничная торговля рыбой, а также переработка и консервирование морепродуктов. Единственным учредителем новой компании выступил омский предприниматель Олег Садовик, которому принадлежит 100 % доли в уставном капитале.

Отметим, что бизнесмен уже владеет несколькими компаниями, связанными с торговлей рыбой. В их числе – «Сахалин», «Кастанеда» и «Момент». По итогам 2025 года совокупная выручка этих организаций составила 118 млн рублей, а общая прибыль достигла 389 тыс. рублей.

Помимо этого, Садовику принадлежит ООО «Монолит», специализирующееся на управлении недвижимостью. При этом за прошлый год компания не получила выручки. Кроме того, с 2018 года предприниматель ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь оптовой торговлей зерном.