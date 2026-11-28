Фото: omskportal.ru

В Омской области наградили лучших работников сельского хозяйства. Победителям уборочной кампании 2026 года вручили сертификаты на автомобили. Церемония прошла в Концертном зале Омской филармонии.

Среди трактористов-машинистов награды получили Тимофей Волков из «Лидера», Сергей Инютин из «Сибирской земли», Александр Телятников из «Озерного», Александр Загородный из опытно-производственного хозяйства имени Фрунзе и Иван Юдин из крестьянско-фермерского хозяйства Александра Иуса.

Лучшими операторами машинного доения стали Елена Третьякова из сельхозкооператива «Никольск», Александр Ульрих из «Цветнополья», Мария Каракулева из «Колоса» и Галина Зуева с фермы № 2 акционерного общества «Агрофирма Екатеринославская».

Отметили и других работников отрасли. Так, Ирина Дзинтарниекс трудится животноводом в акционерном обществе «Раздольное», Валентина Кожевникова – оператором по искусственному осеменению животных в акционерном обществе «Племенной конный завод «Омский», а Максим Лозовиков – водителем в акционерном обществе «Знамя».

Победители смогут обменять сертификаты на новенькие автомобили «Лада Гранта».