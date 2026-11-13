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·Политика·Мария Филимонова

Омский министр получила областную награду за день до отставки

Анастасия Терпугова удостоена знака «За служение Омской области».
Колесник и Терпугова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал приказ о награждении министра внутренней политики региона Анастасии Терпуговой перед ее уходом с должности. Чиновница удостоена знака отличия «За служение Омской области» III степени.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Награду присудили с формулировкой за важные достижения в общественно-политической деятельности региона.

– За важные достижения в общественно‑политической деятельности наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Терпугову Анастасию Петровну – министра внутренней политики Омской области, – говорится в документе.

О предстоящей отставке Анастасии Терпуговой стало известно днем ранее, 12 ноября. Она покидает правительство Омской области в связи с переездом в другой регион. Преемником на посту министра станет вице-мэр Омска Владимир Куприянов-младший.

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Омский министр получила областную награду за день до отставки

Анастасия Терпугова удостоена знака «За служение Омской области».
Колесник и Терпугова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал приказ о награждении министра внутренней политики региона Анастасии Терпуговой перед ее уходом с должности. Чиновница удостоена знака отличия «За служение Омской области» III степени.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Награду присудили с формулировкой за важные достижения в общественно-политической деятельности региона.

– За важные достижения в общественно‑политической деятельности наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Терпугову Анастасию Петровну – министра внутренней политики Омской области, – говорится в документе.

О предстоящей отставке Анастасии Терпуговой стало известно днем ранее, 12 ноября. Она покидает правительство Омской области в связи с переездом в другой регион. Преемником на посту министра станет вице-мэр Омска Владимир Куприянов-младший.

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Рубрика - Политика