Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Путин оценил профессионализм омского врача

Заведующий отделением Областной клинической больницы удостоен почетного звания.
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, в список которых вошли двое омичей. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему урологическим отделением областной клинической больницы Борису Борчишину.

Также на федеральном уровне отметили заслуги педагога из Любинского района Андрея Феськова, которому вручили знак отличия «За наставничество» за вклад в профессиональное становление молодых специалистов.

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Путин оценил профессионализм омского врача

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, в список которых вошли двое омичей. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему урологическим отделением областной клинической больницы Борису Борчишину.

Также на федеральном уровне отметили заслуги педагога из Любинского района Андрея Феськова, которому вручили знак отличия «За наставничество» за вклад в профессиональное становление молодых специалистов.

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Рубрика - Общество