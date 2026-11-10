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·Общество·Магнит Комаров

Путин наградил учителя из омского села

Андрей Феськов преподает информатику в школе Любинского района.
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован в понедельник, 9 ноября.

Знака отличия «За наставничество» удостоен Андрей Феськов – учитель Красноярской средней школы Любинского района Омской области.

В документе сказано: «за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность».

По данным сайта школы, Феськов преподает информатику, а также занимает должность заместителя директора по воспитательной работе. Стаж педагога – около 11 лет.

Отметим, что это не первая награда учителя. Весной 2024 года он стал получателем премии губернатора как победитель конкурса «Сердце отдаю детям». А в конце 2025 года Феськов вышел в финал Всероссийской народной премии «Голос героев» в номинации «Герои образования».

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Путин наградил учителя из омского села

Андрей Феськов преподает информатику в школе Любинского района.
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован в понедельник, 9 ноября.

Знака отличия «За наставничество» удостоен Андрей Феськов – учитель Красноярской средней школы Любинского района Омской области.

В документе сказано: «за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность».

По данным сайта школы, Феськов преподает информатику, а также занимает должность заместителя директора по воспитательной работе. Стаж педагога – около 11 лет.

Отметим, что это не первая награда учителя. Весной 2024 года он стал получателем премии губернатора как победитель конкурса «Сердце отдаю детям». А в конце 2025 года Феськов вышел в финал Всероссийской народной премии «Голос героев» в номинации «Герои образования».

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Рубрика - Общество