Омских безбилетников теперь ловят усиленные бригады

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В общественном транспорте Омска пассажирам, столкнувшимся с неисправностью валидатора, рекомендуют сразу уведомить об этом кондуктора, водителя либо перевозчика. Такие разъяснения дал городской департамент транспорта.

В ведомстве напомнили, что внести плату за поездку можно и другими путями: через терминал у водителя, по QR-коду на табличке или с помощью системы «Геопей». Кратковременные сбои связи, по заверению специалистов дептранса, на работу устройств не влияют. Сегодня самостоятельная оплата доступна в 646 единицах городского транспорта.

На автобусном маршруте № 24 сейчас тестируют схему, при которой наличные не принимаются. От результатов этого эксперимента будет зависеть, распространят ли безналичную оплату на другие направления, а это заметно повысит роль валидаторов.

Тем временем на маршрутах, где пассажиры стали чаще ездить без билета, усилили контроль. Туда дополнительно выезжают бригады контрольно-ревизионной службы, а за ситуацией с оплатой проезда в дептрансе следят каждый день.