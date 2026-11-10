Омские трамваи «встанут» на три дня

администрация г. Омска

В Омске 14, 18 и 22 ноября на несколько часов приостановят движение трамваев по маршруту № 2. Об этом сообщает пресс-центр администрации города Омска.

Причиной стали запланированные работы по замене контактной сети на улице 3-й Транспортной. В департаменте транспорта мэрии уточнили, что 14 ноября трамваи не будут ходить с 12:00 до 15:00. Второй перерыв назначен на 18 ноября – с 10:30 до 13:30, а 22 ноября движение вновь остановят с 12:00 до 15:00. В ведомстве принесли извинения омичам за возможные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Омске усилили меры по ловле безбилетников.